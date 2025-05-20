Песков: Москва и Киев РФ и Украина договорились работать над меморандумом о будущем мире, но путь не будет легким

Документ должен стать основой для принципов прекращения огня и всеобъемлющего урегулирования.Москва и Киев готовы приступить к совместной работе над текстом меморандума, который может лечь в основу будущего мирного договора и прекращения огня.
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