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Аргументы и Факты

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Психолог Гусева объяснила, почему схема пяти стадий горя может навредить

Психолог Гусева объяснила, почему схема пяти стадий горя может навредить

Попытка переживать утрату строго по схеме из пяти стадий может усиливать чувство вины и заставлять человека считать свою реакцию неправильной, рассказала RuNews24 психолог Анна Гусева.

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