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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Михеев забросил 7-ю шайбу в сезоне НХЛ в матче с «Сиэтлом». У него 11 очков в 17 играх

Михеев забросил 7-ю шайбу в сезоне НХЛ в матче с «Сиэтлом». У него 11 очков в 17 играх

Форвард «Ванкувера» установил окончательный счет в игре регулярного чемпионата с «Кракеном» (5:1).  В активе россиянина стало 11 (7+4) очков в 17 играх сезона.

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