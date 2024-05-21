Президент США Джо Байден: "Происходящее в секторе Газа - это не геноцид"

Американские власти отвергают обвинения главного прокурора Международного уголовного судаВ США не считают гибель мирных граждан в секторе Газа геноцидом, заявил президент Соединённых Штатов Джо Байден в ходе выступления в Белом Доме.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии