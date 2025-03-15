Организатором мероприятия традиционно выступает Новоаннинский ЦФК. Участников турнира поприветствовала директор Центра физической культуры Анна Щербинина.
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Организатором мероприятия традиционно выступает Новоаннинский ЦФК. Участников турнира поприветствовала директор Центра физической культуры Анна Щербинина.