На Российской креативной неделе в Сибири обсудили влияние музыки на пространство и настроение

В рамках форума «Российская креативная неделя — Сибирь», который прошел в Красноярске, прошла дискуссия по вопросам влияния музыки и в целом звукового фона на формирование городской среды, настроение и поведение жителей, владение бизнеса.
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