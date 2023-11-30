РФ считает важным создание российско-китайской арбитражной палаты – Титов

ПЕКИН, 30 ноя – РИА Новости. Российская сторона считает важным создание российско-китайской арбитражной палаты как механизма урегулирования возможных споров, заявил в четверг председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.