Женщина отошла за коробкой в лесу, а когда вернулась в машине сидел медведь. Видео с камеры наблюдения

Владимир Алтайцев

Херня это всё. Инсценировка с целью деньжат подзаработать. Куда же она т ак далеко уходила, что не заметила медведя? А уж , уходя, водитель обязательно поднимет стекло в машине, чтобы не угнали хулиганы, и дверь закроет на ключ.