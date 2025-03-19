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TRENDYMEN

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Женщина отошла за коробкой в лесу, а когда вернулась в машине сидел медведь. Видео с камеры наблюдения

Женщина отошла за коробкой в лесу, а когда вернулась в машине сидел медведь. Видео с камеры наблюдения

Обычная работа по дому превратилась для Карен Миллер в настоящий триллер. Женщина грузила вещи в машину и как раз отошла за коробкой — вернувшись к автомобилю она распахнула дверь и с удивлением увидела за рулем медведя.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Херня  это  всё. Инсценировка  с целью  деньжат подзаработать. Куда  же  она т ак  далеко  уходила, что не заметила  медведя? А  уж  , уходя, водитель обязательно  поднимет стекло  в машине, чтобы  не  угнали  хулиганы, и  дверь  закроет на ключ.
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23 час.
Владимир Алтайцев
Кретин  мне  дизлайк  влепил, подтвердив  свой дебилизм  и МОЮ правоту
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Элеонора Коган
Нужно было мишку покормит.Поест ли он хоть яблочек? А то ведь зверь голодный.
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