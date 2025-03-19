Женщина отошла за коробкой в лесу, а когда вернулась в машине сидел медведь. Видео с камеры наблюдения

Обычная работа по дому превратилась для Карен Миллер в настоящий триллер. Женщина грузила вещи в машину и как раз отошла за коробкой — вернувшись к автомобилю она распахнула дверь и с удивлением увидела за рулем медведя.
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