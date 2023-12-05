«Интерфакс» узнал предложения Минфина по ограничению льготной ипотеки

Минфин подготовил и внес в кабмин предложения по ограничению льготной ипотеки, узнал «Интерфакс». По его данным, ведомство хочет снизить максимальный размер займа для Москвы и Петербурга до 6 млн рублей, повысить минимальный первоначальный взнос до 30% и запретить брать заемщикам больше одного льготного кредита.
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