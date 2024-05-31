Харьковом не обойдётся. Россия готовит наступление на противоположенном направлении в зоне СВО

На таких, как вы и Немов только класть и надо.

tsan tsan

Почему все забывают слова Верховного, что российская армия Харьков брать не собирается ? В Харькове сегодня проживает более миллиона человек, относящихся к России совсем недружелюбно. Прикажете и эту ораву кормить и обеспечивать условиями жизни ? И за чей счёт банкет ?