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Харьковом не обойдётся. Россия готовит наступление на противоположенном направлении в зоне СВО

Харьковом не обойдётся. Россия готовит наступление на противоположенном направлении в зоне СВО

Россия готовит наступление на противоположенном направлении в зоне СВО. Западные разведки предупредили Киев о подготовке русского десанта для высадки на юге Украины.

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Комментарии
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tsan tsan
На таких, как вы и Немов только класть и надо.
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6 час.
tsan tsan
Почему все забывают слова Верховного, что российская армия Харьков брать не собирается ? В Харькове сегодня проживает более миллиона человек,  относящихся к России совсем недружелюбно. Прикажете и эту ораву кормить и обеспечивать условиями жизни ? И за чей счёт банкет ?
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6 час.
W
Walery
Происходит какая-то тотальная деградация правящего класса на Западе = это естественная и вопиющая закономерность когда во власти на Западе ссучковались сплошные пидарасы...
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1 час.

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