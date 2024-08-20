Торможение операции в Курской области поставило перед ВСУ новую дилемму

Операция ВСУ в Курской области забуксовала, и теперь украинское командование стоит перед выбором: продолжать сосредотачивать силы на оккупированных территориях или попытаться нанести новый и главный удар на другом направлении.
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