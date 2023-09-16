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“Зависимость”, – проблема Филиппа Киркорова – больше не секрет

“Зависимость”, – проблема Филиппа Киркорова – больше не секрет

Популярный российский певец Филипп Киркоров вновь стал центром внимания общественности. Но на этот раз не своими музыкальными достижениями, а необычной трансформацией.

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Комментарии
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Г
Гость
Он далеко не бедный, наверное от этого и крыша едет. Снять штаны и трясти труселями перед камерой, это уже чересчур,
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9 час.
Zoia Goldshtab
Попка Фили-на продажу,т.к. продавать ему уже и нЕчего акромя неё.....
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3 час.
ДИ
Дима Иванов
Не знаю, когда много монет в кармане, приходят какие-то идеи.Филя не оригинален. Можно было-бы и грудь исполнить, или рог единорога на лбу, с татушкой QR кода и т.п.
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3 час.

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