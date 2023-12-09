The Times: ВСУ под Авдеевкой испытывают нехватку боеприпасов и снаряжения

Британское издание The Times, корреспондент которой проинтервьюировал украинских военных у линии фронта, пишет, что артиллеристы 47-й бригады Вооружённых сил Украины, которая ведет боевые действия под Авдеевкой, сталкиваются с нехваткой и низким качеством поставляемых им боеприпасов.