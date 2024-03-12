Бывший генеральный директор Intel Роберт Свон вошёл в состав совета директоро...

Бывший генеральный директор Intel Роберт Свон вошёл в состав совета директоров Micron TechnologyПрежде чем стать генеральным директором Intel на постоянной основе в январе 2019 года, Роберт Свон (Robert Swan) пару лет работал на посту финансового директора, и только отставка Брайана Кржанича (Brian Krzanich) вынудила его стать у руля корпорации.