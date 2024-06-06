Выходца из Донбасса арестовали во Франции из-за взрывчатки в номере отеля

Во Франции был задержан мужчина, который пытался подорвать груз с военной помощью для Украины.26-летний мужчина был задержан полицией после того, как в его номере отеля произошел взрыв самодельного устройства, а сам он получил ранение.
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