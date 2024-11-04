Студенты из ТюмГУ на практике изучат здания и мосты в ЯНАО

Студенты ТюмГУ проходят производственную практику в ЯНАО. В Салехарде и его окрестностях они познакомятся с построенными здесь объектами, изучат мерзлотные процессы и обследуют местную автодорогу, сообщил telegram-канал «Ямал объединяет».
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