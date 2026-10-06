Из Южной Кореи в Россию направлены тысячи тонн топлива - британцы запереживали

Западная пресса пишет о поставках моторного топлива в Россию из Южной Кореи. Британская Guardian утверждает, что из южнокорейских портов в июле и августе 2026 года на российский Дальний Восток отправлено более 176 тысяч тонн топлива, преимущественно дизельного.