"Абхазии миллиарды, а свои побоку": Новый "народный бунт" в Курске пришлось гасить Хинштейну

Андрей

Главное к оптимизму еще желание работать и зарабатывать! А когда только желание получать, то оптимизм не помошник! Не первый раз пишу, что во времена СССР говорили что образовалась новая общность людей - советский народ, а сегодня образовалась новая общность людей с большими запросами и абсалютным нежеланием работать!