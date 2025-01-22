"Абхазии миллиарды, а свои побоку": Новый "народный бунт" в Курске пришлось гасить Хинштейну

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Комментарии
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Андрей
Главное к оптимизму еще желание работать и зарабатывать! А когда только желание получать, то оптимизм не помошник!  Не первый раз пишу, что во времена СССР говорили что образовалась новая общность людей - советский народ, а сегодня образовалась новая общность людей с большими запросами и абсалютным нежеланием работать!
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57 мин.
Л
Леонид -
Президент гарантирует безопасность граждан страны. Все пострадавшие должны подавать иск к президенту за неисполнение обязательств по защите граждан
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40 мин.
Владимир Фердман
Согласно российской статистике наша прекрасная жизнь ежегодно сокращает население страны на 1 млн душ
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1 мин.

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