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NYT: США при Трампе могут вновь выйти из Парижского соглашения по климату

NYT: США при Трампе могут вновь выйти из Парижского соглашения по климату

Соединенные Штаты во время второго президентского срока выигравшего выборы республиканца Дональда Трампа могут вновь выйти из Парижского соглашения по климату, а также провести ряд реформ по отмене природоохранных ограничений.

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