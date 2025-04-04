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Царьград

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Завершены масштабные учения: флот России и Индии в Бенгальском заливе

Завершены масштабные учения: флот России и Индии в Бенгальском заливе

Российско-индийские учения "Индра Нэви - 2025" успешно завершились. В Бенгальском заливе экипажи кораблей отрабатывали тактическое маневрирование, артобстрелы и посадку вертолетов.

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