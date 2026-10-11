Растянулся свитер? Ему легко вернуть форму с помощью льда и утюга

Любимый свитер растянулся, манжеты обвисли, а ворот потерял приличный вид? Не спешите списывать его со счетов.
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