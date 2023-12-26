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Мирная жительница пострадала при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Мирная жительница пострадала при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о пострадавшей при обстреле ВСУ мирной жительнице города. «В результате обстрела Петровского района по улице Роборовского получила ранение женщина 1971 года рождения», — заявил он.

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