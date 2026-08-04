ВКС РФ тремя авиабомбами поразили переправу через Северский Донец на Харьковщине Лётчики ВКС РФ тремя планирующими фугасными авиабомбами (ФАБ) поразили насыпную пер.
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ВКС РФ тремя авиабомбами поразили переправу через Северский Донец на Харьковщине Лётчики ВКС РФ тремя планирующими фугасными авиабомбами (ФАБ) поразили насыпную пер.
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