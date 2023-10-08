WAFA: президент Палестины просит мировое сообщество о помощи людям в секторе Газа

РИАМО - 8 окт. Палестинский лидер Махмуд Аббас обратился к мировому сообществу с призывом о помощи народу Палестины в секторе Газа и дал поручение правительству срочно начать работу в этом направлении, сообщает ТАСС.
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