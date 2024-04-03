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Петербургский дневник

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В России предложили уравнять семьи в мерах поддержки независимо от регистрации

В России предложили уравнять семьи в мерах поддержки независимо от регистрации

Такую идею выдвинул политолог Орлов Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил установить обязанность для регионов не делать различий при предоставлении социальной помощи жителям с разными формами регистрации.

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