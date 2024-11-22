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Мэр Казани Ильсур Метшин передал высокие награды бойцам СВО

Мэр Казани Ильсур Метшин передал высокие награды бойцам СВО

Указом Президента РФ Владимира Путина за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга медалью «За отвагу» награжден Радж Хальфин, медалью «За храбрость» 1-й степени — Али Курбанов.

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