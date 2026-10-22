Люди вышли на демонстрацию против интронизации митрополита Иоанникия в Цетиньском монастыре, Цетина, Черногория, 22 августа 2021 года © Risto Bozovic/APЧерногория должна отказаться от санкций против России для возвращения к теме возобновления прямого авиасообщения с РФ.