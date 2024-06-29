Американская и натовская техника не должны кружить над нашими границами в поисках новых жертв. Нужно сбивать иностранные беспилотники, которые собирают развединформацию и помогают киевскому режиму наносить удары по территории России.
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