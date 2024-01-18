Бывшего защитника каратистов Кадашевых могут лишить адвокатского статуса

После публикации портала «Карелия.Ньюс» о том, как адвокат Саид Ярахмедов незаконно стал адвокатом, а также о том, как под другим именем он отбывал наказание в колонии в Сегеже, его историей занялась прокуратура.
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