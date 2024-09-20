Удокан и другие месторождения обеспечат Россию медью на 90 лет

Глава Минприроды РФ Александр Козлов заявил, что Россия обеспечена запасами меди на долгие годы. По его словам, Удоканское месторождение в Забайкалье и еще четыре крупнейших обеспечат страну запасами меди при текущем уровне добычи более чем на 90 лет, пишет ТАСС.