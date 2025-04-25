ВСУ нарушили перемирие: новое вторжение на Курщину под прикрытием переговоров в Лондоне Ирина ВальковаПока западные политики обсуждают перемирие, украинская армия вновь попыталась силовым путём прорваться через российскую границу.
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