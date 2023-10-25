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Китай

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Си Цзиньпин направил поздравительное письмо в адрес Всекитайской ассоциации промышленников и торговцев по случаю 70-й годовщины со дня ее основания

Пекин, 24 октября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник подчеркнул важность более тесного сплочения представителей негосударственного сектора экономики вокруг партии и открытия новых горизонтов в работе по развитию ассоциаций промышленников и торговцев.

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