Си Цзиньпин направил поздравительное письмо в адрес Всекитайской ассоциации промышленников и торговцев по случаю 70-й годовщины со дня ее основания

Пекин, 24 октября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник подчеркнул важность более тесного сплочения представителей негосударственного сектора экономики вокруг партии и открытия новых горизонтов в работе по развитию ассоциаций промышленников и торговцев.