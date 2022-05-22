Где в Чите не будет электричества на следующей неделе

С понедельника по четверг без света останутся следующие объекты 23 мая - с 9:00 до 13:00 – улицы Украинский Бульвар, 7, 11, 13-16, 2-я Забайкальская, 5, 8, 9, 11, Александро-Заводская, 1-13, переулок Парковый 7, 14-18;- с 9:00 до 18:00 – улицы Партизанская, Якутская, Спортивная, Некрасова, Минусинская;- с 10:00 до 18:00 – улицы Московский тракт, 22-62, Торговая 2, 4, 14, 16, Лесозаводская 99, 105, 227, 4-я Огородная, 4, 2-я Коммунальная, 2а, 3, 3-я Кооперативная, 14а, Детская, 1а;- с 13:00 до 17:00 – поселок Агрогородок Опытный, 3;- с 13:00 до 18:00 – район Школы 17, улицы Пригородная, Зоотехническая, 3-25, переулок Зоотехнический, 26, посёлок Угдан, улица Курортная, Белорусская, 1, 8, 9а, 10, Украинский Бульвар, 8, 10, 12, Кирова, 2, а также Парковый переулок, 3.