Reuters: Германия вдвое сократит военную помощь Украине в 2025 году

Global Look Press/Mauricio Campino/Keystone Press Agency Германия в 2025 году собирается в два раза сократить военную помощь Украине, сообщили в информационном агентстве Reuters со ссылкой на проект бюджета.
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