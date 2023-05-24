«Это станет поражением для Турции»: Оппозиция заявила о последствиях строительства газопровода с Россией

Кандидат от оппозиции на президентских выборах в Турции Кемаль Кылычдароглу рассказал о «поражении» Анкары в случае, если действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган достигнет соглашений с Россией, а газовый хаб между странами начнет работу.
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