«Это станет поражением для Турции»: Оппозиция заявила о последствиях строительства газопровода с Россией

Кандидат от оппозиции на президентских выборах в Турции Кемаль Кылычдароглу рассказал о «поражении» Анкары в случае, если действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган достигнет соглашений с Россией, а газовый хаб между странами начнет работу.