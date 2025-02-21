Глава киевского режима напал на «единственную причину» существования его страны На Украине обнаружилась нехватка демократии.
«Сумасшедший киевский король»: Вэнс объяснил, чем хамство Зеленского обойдётся Украине
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ВС
Вадим Скоробогатов
Вот и пришёл к ЗЕЛЯБОБИКУ ПОЛНЫЙ ПИСЕЦ...откуда и не ждал наркоша.
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6 час.
Александр Николаевич
Только что прошла ИНФА, что ГИГГЕМОНЫ потребовали от марионетки немедленно вылететь во Францию и сделать заявление "о полном своем исчезновении"!!!!!!! (Макрон сейчас в США -беседует с Главным!!!!
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2 час.
Дмитрий Фактурович
Скоро эту "дохлую собаку" будут пинать все. И руки у него действительно станут потными.
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5 мин.
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