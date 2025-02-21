«Сумасшедший киевский король»: Вэнс объяснил, чем хамство Зеленского обойдётся Украине

ВС Вадим Скоробогатов Вот и пришёл к ЗЕЛЯБОБИКУ ПОЛНЫЙ ПИСЕЦ...откуда и не ждал наркоша.

Александр Николаевич Только что прошла ИНФА, что ГИГГЕМОНЫ потребовали от марионетки немедленно вылететь во Францию и сделать заявление "о полном своем исчезновении"!!!!!!! (Макрон сейчас в США -беседует с Главным!!!!