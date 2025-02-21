«Сумасшедший киевский король»: Вэнс объяснил, чем хамство Зеленского обойдётся Украине

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
Вот и пришёл к ЗЕЛЯБОБИКУ ПОЛНЫЙ ПИСЕЦ...откуда и не ждал наркоша.
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6 час.
Александр Николаевич
Только что прошла ИНФА, что ГИГГЕМОНЫ потребовали от марионетки немедленно вылететь во Францию и сделать заявление &quot;о полном своем исчезновении&quot;!!!!!!! (Макрон сейчас в США -беседует с Главным!!!!
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2 час.
Дмитрий Фактурович
Скоро эту &quot;дохлую собаку&quot; будут пинать все. И руки у него действительно станут потными.
Ответить
5 мин.
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