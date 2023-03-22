Кирби: итоги встречи Путина и Си Цзиньпина в Москве не дают США больших ожиданий на скорое завершение конфликта на Украине

Итоги состоявшейся в Москве встречи между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином не дают Соединенных Штатов больших ожиданий на скорое завершение украинского конфликта.
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