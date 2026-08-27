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RUSI*: Россия научилась массовому высокоточному поражению

RUSI*: Россия научилась массовому высокоточному поражению

ВС РФ перешли от простой «массы огня» к массовому высокоточному поражению противника на поле боя, сообщают Сидхарт Каушал и Сэм Крэнни-Эванс из британского Королевского института объединенных исследований* (RUSI*, нежелателен в РФ).

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