RUSI*: Россия научилась массовому высокоточному поражению

ВС РФ перешли от простой «массы огня» к массовому высокоточному поражению противника на поле боя, сообщают Сидхарт Каушал и Сэм Крэнни-Эванс из британского Королевского института объединенных исследований* (RUSI*, нежелателен в РФ).
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