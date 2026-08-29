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Мировое обозрение

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В Сумах убили начальника городского ТЦК Андрея Пугача

В Сумах убили начальника городского ТЦК Андрея Пугача

В Сумах убит начальник городского военкомата — полковник Андрей Пугач. Не рядовой офицер, а руководитель, который отвечал за мобилизацию на уровне города.

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