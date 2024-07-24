Выручка мадридского "Реала" впервые за сезон превысила 1 миллиард евро

Впервые в истории футбола мадридский "Реал" превысил рубеж в 1 миллиард евро по выручке за сезон. По данным пресс-службы клуба, операционный доход составил 1,073 миллиарда евро, что на 27% превышает результат предыдущего года (843 миллиона евро).