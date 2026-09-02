Эквадор: Один человек погиб и двое получили ранения в результате вооруженного нападения, совершенного неизвестными вооруженными преступниками на мотоциклах в районе улиц 49 и Розендо Авилес в Гуаякиле в вечерние часы 1 сентября.
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