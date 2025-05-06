📹❗️В эти минуты F-16C и JF-17C ВВС Пакистана, а также ракетные подразделения наносят массированный ответный удар по военным объектам ВС Индии.
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📹❗️В эти минуты F-16C и JF-17C ВВС Пакистана, а также ракетные подразделения наносят массированный ответный удар по военным объектам ВС Индии.