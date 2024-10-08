Харрис не хочет обсуждать с Путиным мир без участия Украины

Вице-президент США, кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис в случае победы на выборах не станет встречаться с российским президентом Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования конфликта на Украине, если на ней не будет присутствовать украинская сторона.
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