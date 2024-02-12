Немкин рассказал, какими должны быть уроки «цифровой гигиены»

Обучение молодежи грамотному и аккуратному поведению в интернете — одна из приоритетных задач, которую сегодня должны сообща выполнять и государство, и бизнес, и родители каждого отдельно взятого школьника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии