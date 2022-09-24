Минобороны расширило список специалистов, которые не подлежат частичной мобилизации

Для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы Российской Федерации принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации определенных категорий граждан, сообщает PRIMPRESS.
Для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы Российской Федерации принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации определенных категорий граждан, сообщает PRIMPRESS.
Свежие комментарии