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Закон и Порядок

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Роднина назвала российские соревнования по фигурному катанию «первенством ЖЭКа»

Роднина назвала российские соревнования по фигурному катанию «первенством ЖЭКа»

Депутат Государственной думы, трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила, что не смотрит «Гран-при» России по фигурному катанию.

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Комментарии
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ВераВерная
Уж сколько лет Роднина в Думе, но на памяти от нее один негатив. И это выражение лица с опущенной губой, она нам одолжение делает, что разговаривает с нами вообще. Сама бывшая спортсменка, фигуристка, и такое презрительное высказывание о российских соревнованиях. Гадко и противно. Зачем такие люди нужны вообще? Гражданка другого государства, пусть и приносит пользу своей американской родине на месте. Не надо в России мучаться, не надо, Ирина!
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12 час.
Е Пронина
вторая пугачева, только в думе сидит)отправить на пенсию, а то вдруг она  спящий агент?
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11 час.
СК
Степан Капуста
Заслуживают уважение люди, воспитанные на христианских нравственных ценностях, в которых ложь, стяжательство, подлость и коварство - грех. Ирина Родника - наш Депутат? Тогда за что она так ненавидит свою страну?
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7 час.

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