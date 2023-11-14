Депутат Государственной думы, трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила, что не смотрит «Гран-при» России по фигурному катанию.
Роднина назвала российские соревнования по фигурному катанию «первенством ЖЭКа»
Комментарии
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ВераВерная
Уж сколько лет Роднина в Думе, но на памяти от нее один негатив. И это выражение лица с опущенной губой, она нам одолжение делает, что разговаривает с нами вообще. Сама бывшая спортсменка, фигуристка, и такое презрительное высказывание о российских соревнованиях. Гадко и противно. Зачем такие люди нужны вообще? Гражданка другого государства, пусть и приносит пользу своей американской родине на месте. Не надо в России мучаться, не надо, Ирина!
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12 час.
Е Пронина
вторая пугачева, только в думе сидит)отправить на пенсию, а то вдруг она спящий агент?
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11 час.
СК
Степан Капуста
Заслуживают уважение люди, воспитанные на христианских нравственных ценностях, в которых ложь, стяжательство, подлость и коварство - грех. Ирина Родника - наш Депутат? Тогда за что она так ненавидит свою страну?
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7 час.
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