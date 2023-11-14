Роднина назвала российские соревнования по фигурному катанию «первенством ЖЭКа»

ВераВерная

Уж сколько лет Роднина в Думе, но на памяти от нее один негатив. И это выражение лица с опущенной губой, она нам одолжение делает, что разговаривает с нами вообще. Сама бывшая спортсменка, фигуристка, и такое презрительное высказывание о российских соревнованиях. Гадко и противно. Зачем такие люди нужны вообще? Гражданка другого государства, пусть и приносит пользу своей американской родине на месте. Не надо в России мучаться, не надо, Ирина!