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Чаплин: платить за ЖКУ нужно до 15-го числа следующего месяца

Чаплин: платить за ЖКУ нужно до 15-го числа следующего месяца

С 1 марта 2026 года жители должны оплачивать коммунальные услуги до 15-го числа месяца, следующего за расчетным, напомнил член Комитета ГД по бюджету и налогам Никита Чаплин («Единая Россия»).

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