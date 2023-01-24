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Следственный комитет проверит аварийный дом в поселке Таватуй

Как рассказали жители поселка Таватуй, 8-квартирный двухэтажный дом  построен в 1932 года. Его уже давно признали аварийным, пять квартир расселились, но в трёх оставшихся продолжают жить люди, сроки их расселения откладывают уже несколько лет.

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