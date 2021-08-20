Единая цифровая платформа: игроки рынка получат бонусы сразу, конечные потребители — в перспективе

В Москве создали единую цифровую платформу градостроительной деятельности (ЕЦП ГД). Какие преимущества она даст профессиональным игрокам рынка и конечным потребителям?Только-только рынок недвижимости обсудил появление в Москве нового элемента интерактивного управления городом — цифровых паспортов объектов капитального строительства, как пора приступать к следующему этапу обсуждения: в столице создана единая цифровая платформа градостроительной деятельности (ЕЦП ГД), о чем Сергей Собянин Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.