ДЕЛО MERLION: СИЛОВИКОВ В МОСКВЕ ЗАДЕРЖАЛИ ПО ПОДОЗРЕНИЮ В КОРРУПЦИИ

Сразу несколько сотрудников ФСБ задержаны по делу о коррупции, связанному с компанией Merlion. Появились сведения о том, что сразу ряд сотрудников одного из подразделений ФСБ задержали по делу, связанному с компанией Merlion.
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