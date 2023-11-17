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Добрый Мир

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ДЕЛО MERLION: СИЛОВИКОВ В МОСКВЕ ЗАДЕРЖАЛИ ПО ПОДОЗРЕНИЮ В КОРРУПЦИИ

ДЕЛО MERLION: СИЛОВИКОВ В МОСКВЕ ЗАДЕРЖАЛИ ПО ПОДОЗРЕНИЮ В КОРРУПЦИИ

Сразу несколько сотрудников ФСБ задержаны по делу о коррупции, связанному с компанией Merlion. Появились сведения о том, что сразу ряд сотрудников одного из подразделений ФСБ задержали по делу, связанному с компанией Merlion.

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Комментарии
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Лев Добрый
Понятное дело, сотрудники ФСБ дано уже не сотрудники КГБ и ИХ преданность государству понизилось в разы!😎😱👈
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16 час.

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